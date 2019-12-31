المخرج هاني خليفة يضع يسرا في مأزق بسبب «دهب عيرة»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وضع المخرج هاني خليفة، الفنانة المصرية يسرا، في موقف محرج وذلك بعدما اعتذر عن إخراج مسلسلها الجديد “دهب عيرة”.

وجاء الاعتذار بعدما تم البدء في جلسات العمل وترشيح الأبطال المشاركين في العمل، ومعاينة الديكورات.

وكشف برنامج ET بالعربي، أنه تواصل مع جمال العدل منتج مسلسل يسرا لمعرفة الأسباب فقال إن المسلسل أصبح غير ملائم لهاني خليفة لذلك فضل أن ينسحب، و أن القرار جاء بالتراضي، و حل محله المخرج سامح عبدالعزيز.

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وذكر البرنامج أن هاني خليفة تعاقد على إخراج مسلسل “رحلة النسيان”، للفنانة دينا الشربيني، وأن السيناريست تامر حبيب أكد له أن هاني بدأ التحضيرات وترشيح الأبطال المقرر الإعلان عنهم بداية يناير المقبل لأن الأخبار المنتشرة في الصحافة غير دقيقة لأنه لم يستقر على أحد الأبطال حتى الآن سوى دينا الشربيني، والمسلسل مأخوذ عن فورمات إيطالي.

من ناحية أخرى، تواصل يسرا، تصوير مشاهد فيلمها الجديد “صاحب المقام”، وهو من بطولة يسرا وآسر ياسين وأمينة خليل وبيومي فؤاد وريهام عبدالغفور ونسرين أمين، ومن تأليف إبراهيم عيسى وإخراج محمد العدل، ويشار إلى أن آخر أعمال يسرا كان مشاركتها في موسم رمضان قبل الماضي بمسلسل “لدنيا أقوال أخرى.