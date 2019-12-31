النجم التركي مراد يلدريم في كواليس الفيلم المصري «ماكو».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية بسمة متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، بصورة لها برفقة الفنانة ناهد السباعي، والنجم التركي مراد يلدريم.

الصورة ضمت كل أبطال فيلم “ماكو”، الذين يواصلون تصوير الفيلم وظهروا على متن يخت في عرض البحر، وهم يرتدون بدل غطس، إذ أن جميع مشاهد الفيلم تتم تحت المياة.

الصورة جمعت كل من ناهد السباعي، والنجم التركي، مراد يلدريم، ونيقولا معوض، وبسمة، وسارة الشامي، وخالد أنور، ومحمد مهران، والفيلم من تأليف أحمد حليم، وإخراج محمد هشام الرشيدي.

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وتعد ههذ هي المرة الاولى التي يشارك فيها النجم التركي مراد يلدريم، في عمل فني مصري.

وتدور أحداث الفيلم حول رحلة مثيرة تحت مياة البحر الأحمر في مكان مليء بالذكريات، وهو مستوحى من قصة حقيقية عن العبارة سالم إكسبريس، وهو من أوائل الأفلام التي تدور أحداثه تحت الماء.

يذكر ان الفنانة منة فضالي كانت من ضمن طاقم الفيلم وذلك قبل أن يتم الاستغناء عنها، وكانت هي الوحيدة التي سيتم تصوير دورها خارج المياة، حيث كان من المفترض أن تؤدي شخصية مايا، وهي “كيك بوكسينج”.