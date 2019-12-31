أحدث ظهور لروبي برفقة شقيقتها الفنانة وزوجها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

علاقة وثيقة تربط الفنانة المصرية روبي بشقيقتها كوكي، حيث نشرت صور لهما معا من خلال حسابها الخاص عبر موقع «أنستجرام».

روبي ظهرت في الصور وهي ترتدي ملابس باللون الأسود، وهو نفس اللون الذي اختارته شقيقتها الفنانة كوكي.

إسلام صيام، زوج الفنانة كوكي، نشر أيضا الصور عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام»، حيث ظهر برفقة زوجته والفنانة روبي.

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الفنانة كوكي ظهرت في الصور بلون شعر أشقر، حيث اختارت هذا اللون بعد تعرضها منذ فترة لإجهاض، وفقدت جنينها، مما أدخلها في أزمة نفسية كبيرة.

جمهور الفنانة روبي عبر عن إعجابه الشديد بالصور التي نشرتها، وتغزل فيها من خلال عدد من التعليقات.

يذكر أن أخر أعمال روبي كان فيلم “حملة فرعون” من بطولة عمرو سعد ومحمود عبد المغني ‏وحمدي الميرغني ومحمد لطفي ورامز أمير، وبمشاركة الملاكم العالمي مايك تايسون، وهو من إخراج رؤوف ‏عبد العزيز، ومن إنتاج محمد السبكي. ‏

روبي شاركت أيضا في بطولة مسلسل «أهو دا اللي صار»، مع أحمد داوود، ومحمد فراج، وسوسن بدر، وعدد من النجوم.