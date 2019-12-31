فرقة شمس مصر للفنون الشعبية تُبهر جمهور القرية العالمية في دبي

رنا صلاح الدين - للمرة الثالثة تشارك فرقة شمس للفنون الشعبية بفعاليات القرية العالمية بدبي في موسمها الرابع والعشرين بقيادة الفنان ومصمم الاستعراضات إبراهيم عبد الرازق.

الفرقة التي تأسست منذ ثمان سنوات أبهرت زوار القرية العالمية بعروض ولوحات راقصة مستوحاة من التراث المصري الأصيل.

وشاركت الفرقة في العديد من الفعاليات داخل وخارج مصر وزارت دول عديدة قدمت فيها فنون مصر الشعبية والتراثية فضلا عن إحيائها مناسبات عدة بالتليفزيون المصري.

زوار القرية العالمية حرصوا على حجز أماكنهم لحضور عروض الفرقة التي تضم مجموعة من الفنانين والفنانات خطفوا أنظار الجمهور وألهبوا حماسهم وتفاعلهم مع العروض.

وفي تصريحات خاصة لـGololy قال إبراهيم عبد الرازق قائد الفرقة إنه بدأ ممارسة الرقص الشعبي على المسارح المدرسية وفرق مراكز الشباب ثم المشاركة في مسابقات وزارة الشباب والرياضة للفنون الشعبية على مستوى الجمهورية.

وأضاف: انتقلت إلى فرقة رضا للفنون الشعبية وعملت بها ثلاث سنوات.. ثم انتقلت من الهواية إلى الاحتراف بالمشاركة في عروض مسارح الدولة والقطاع الخاص بالإضافة إلى المشاركة في فوازير رمضان ومسلسلات أهمها ألف ليلة وليلة وعدد من الأفلام والإعلانات.

بعد ذلك اتجه عبد الرازق إلى تصميم اللوحات الاستعراضية لحفلات الجامعات المصرية ومسارح الدولة والتليفزيون حتى عام 2012 حيث بدأ التفكير في تأسيس فرقة فنية للفنون الشعبية.

ويتابع: أسست فرقة شمس مصر للفنون الشعبية وبدأنا في تقديم عروضنا في الأماكن السياحية مثل شرم الشيخ والغردقة وفي فنادق القاهرة الكبرى والمشاركة في المهرجانات الدولية خارج مصر في الجزائر والأردن وسلطنة عمان والسعودية وفي ألمانيا وفرنسا والصين وبعض الدول الإفريقية وهانحن هنا في الإمارات في القرية العالمية للمرة الثالثة مع الجناح المصري.

وعن عروض الفرقة بالقرية العالمية قال مؤسسها نقدم على مسرح الجناح المصري وعلى مسرح القرية الرئيسي تسع لوحات استعراضية متنوعة مستوحاة من الفنون الشعبية المصرية في محافظات مختلفة.

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وأضاف: يقدمها مجموعة من الفنانين والفنانات المتميزين.. وفاء عماد وآية حسين ووسام موسى.. وهاني يسري ومحمد مرزوق.. وضياء عقل ونشأت يحيى.

وراء هذه العروض المبهرة مدرب الفرقة ومصمم لوحاتها الفنان هاني يسري الذي بدأ الفن هاويا ثم احترف منذ عام 2000 مع فرقة ؤضا ثم تنقل في عدة فرق حتى بدأ العمل مشاركا الفنان إبراهيم عبد الرازق في رحلته حتى تأسيس الفرقة عام 2012

وفاء عماد إحدى بطلات الفرقة تقول إنها خريجة المعهد العالي للباليه بأكاديمية الفنون بمصر وقد بدأت بممارسة فن الباليه وعمرها ثمان سنوات وظلت تمارسه طوال دراستها بالمعهد وذلك قبل انضمامها إلى الفرقة.

أما الفنانة وسام موسى فقد بدأت بممارسة الفن الشعبيمنذ 17 عاما بقصور الثقافة في الإسكندرية وبعد رحلة عمل ناجحة انضمت إلى فرقة شمس مصر وشاركت معها في عدة أعمال فيما بدأت الفنانة آية حسين ممارسة الفن الشعبي منذ خمس سنوات وتعتبر المرة الأولى التي تشارك فيها مع الفرقة بفعاليات القرية العالمية.

الفنان محمد مرزوق راقص التنورة بدأ العمل منذ عام 2001 في الغردقة وأدى هذه اللوحة الروحانية في العديد من الأماكن السياحية بمصر مثل شرم الشيخ وطابا ودهب وقصر الغوري بالقاهرة.

من أعضاء الفرقة أيضًا ضياء عقل عازف القانون الذي بدأ هوايته منذ عام 2003 واختار الفن طريقا فانتظم في كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان وعزف في دار الأوبرا المصرية ومع فرقة الموسيقى العربية.

ضابط الإيقاع الفنان نشأت يحيى واحد من الوجوه المهمة في الفرقة حيث يعزف على آلة الدف مصاحبًا العزف على القانون وقد مارس هذا الفن على مدى ثلاثين عامًا وشارك في مهرجانات كثيرة داخل مصر وخارجها.

فرقة شمس تأتي لتقدم عروضًا أصيلة في وقت يلجأ فيه البعض إلى تقليد الوافد ونجحت من خلال موهبة أعضائها وعزيمة مؤسسها في صناعة جمهور يبحث عن الأصالة بروح العصر.