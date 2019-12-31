مريم عامر منيب تخطف قلوب متابعيها بإطلالتها باللون الأزرق

نشرت الفنانة مريم عامر منيب ابنة الفنان الراحل عامر منيب صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى بموقع الصور والفيديوهات الشهير الانستجرام.

وظهرت مريم بالصورة بفستان أزرق بإطلالة براقة نالت إعجاب العديد من متابعيها.

وقد حققت أغنية "عامل إيه في حياتك" لـ مريم ابنة الفنان الراحل عامر منيب حوالي 7 ملايين و343 ألف مشاهدة بعد طرح الكليب بموقع الفيديوهات يوتيوب، في 27 نوفمبر الماضي.

أغنية عامل إيه في حياتك، من كلمات: تامر حسين، وألحان: عمرو مصطفى، وتوزيع موسيقي: أحمد عادل، ومكساج: هاني محروس، وإخراج: خالد الشوربجي.

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وتولى إنتاج أغنية عامل إيه في حياتك شركة Nj Music Productions، التي يبدو أنها سوف تشهد تعاونا كبيرا بينها وبين مريم عامر منيب في الفترة المُقبلة، لاسيما بعد نجاح الأغنية.

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