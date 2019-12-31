كليب «راسمك في خيالي» لـ محمد حماقي تحقق 5.7 مليون مشاهدة على اليوتيوب

حصد كليب راسمك في خيالي الفنان محمد حماقي، 5 مليون و730 ألف مشاهدة، بعد طرحه عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب بعد مرور ١٧ يوما على طرحه.كليب «راسمك في خيالي» لـ محمد حماقي، من ألبوم محمد حماقي الأخير «كل يوم من ده»، وهو من إخراج: مصطفى عامر، كلمات: أمير طعيمة، ألحان: محمد النادي، توزيع موسيقي ومكساچ: تميم. حصد كليب راسمك في خيالي الفنان محمد حماقي، 5 مليون و730 ألف مشاهدة، بعد طرحه عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب بعد مرور ١٧ يوما على طرحه.

كليب «راسمك في خيالي» لـ محمد حماقي، من ألبوم محمد حماقي الأخير «كل يوم من ده»، وهو من إخراج: مصطفى عامر، كلمات: أمير طعيمة، ألحان: محمد النادي، توزيع موسيقي ومكساچ: تميم.

وتقول كلمات الأغنية:

ياما حكيت عليك للناس وللأيام

قالولي خيال وقلت حقيقة مش أوهام

قالوا ملاك بتحلم بيه ومش إنسان

راهنت عليك وأديني بقيت أنا الكسبان

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أنا راسمك في خيالي

من قبل ما اكون وياك

وسنين وأنا بستناك

عايش على نار الشوق

قالوا عليا ليالي

عايش في أمل كداب

مسكين ماشي ورا سراب

ومسيره في يوم هيفوق

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