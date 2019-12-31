شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. وصول عاصى الحلانى وعائلته لأحد فنادق القاهرة لأحياء حفل رأس السنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل منذ قليل النجم اللبنانى عاصى الحلانى وعائلته، إلى إحد فنادق مصر الجديدة، استعدادا لأحياء حفل رأس السنة، وسط حضور عد كبيرمن جمهوره، بالإضافة إلى حضور بعض الشخصيات العامة والإعلاميين، ومن المتوقع أن يقدم مجموعة من أغانيه التى يتفاعل معها الجمهور، خاصة أن عاصى يتمتع بشعبية كبيرة فى مصر .

وكان قد حظى النجم اللبنانى الكبير عاصى الحلانى، باستقبال ضخم من الجماهير التى شاركت وحضرت الحفل الذى أحياه 25 ديسمبر، فى احتفالات الكريسماس فى المدينة الألمانية كولن، إذ أحيا حفلا جماهيريا ضخما، بالتزامن مع احتفالات الكنيسة الغربية بعيد الميلاد المجيد.

ونشر الحلانى فيديو من استقبال الجمهور له، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، وعلق: "ما في أجمل من العيد مع الناس المحبة بصدق مهرجان من المحبة والفرح ألف شكر للجالية العربية في ألمانيا على هذا الاستقبال والتفاعل وهذه المظاهرة من المحبة ليلة من العمر كل عيد وأنتم بألف خير".

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وحرص الفنان اللبنانى، عاصى الحلاني، على تشجيع نجلته "ماريتا"، بعد غنائها أغنية "بشرة خير" للفنان الإماراتى حسين الجسمى، فى منتدى شباب العالم المقام فى مدينة شرم الشيخ.

ونشر الحلاني، مقطع فيديو لنجلته اثناء غنائها على مسرح منتدي الشباب، وترديد وتفاعل الشباب المشارك في المؤتمر مع الاغنية الشهيرة، عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر.

ويعد حفل عاصى الحلانى فى احتفالات رأس السنة هو الأول بعد تعافيه من العملية الجراحية التى أجراها مؤخرًا لنزع دعامات معدنية من يده وكتفه زرعت له بعد إصابته الأخيرة.

وعبر الحلانى عن سعادته الكبيرة بالحفل، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، حيث نشر بوستر الحفل، معلقًا: "بانتظاركم ليلة رأس السنة بأحلى ليلة في بلد الفرح والفن والحب مصر".