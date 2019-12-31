شكرا لقرائتكم خبر عن "العام الجديد هيكون آخر حلاوة".. هكذا ودع صلاح عبد الله 2019 واستقبل 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بموهبته الفطرية المميزة فى الشعر، أطل النجم الكبير صلاح عبد الله، لمتابعيه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، بمقطع من تأليفه يستقبل به العام الجديد، ويودع به عام 2019.

المعروف عن صلاح عبد الله، قدرته على تنظيم الشعر، بأسلوب بسيط وعفوى، يدخل قلوب مستمعيه على الفور، وهو ما اعتمد عليه فى توديع 2019، والتفاؤل بالسنة الجديد 2020.

وظهر صلاح عبد الله فى المقطع يغنى "عندى إيمان أكيد.. أن العام الجديد.. هيكون اخر حلاة .. وبإذن الله سعيد".

وعلق صلاح عبد الله على الفيديو قائلا "يا آخر يوم في السنة قول لأول يوم .. صاصا نفسه في الهنا والسعادة يعوم .. أنا وحبايبي يارب وكل الطيبين"، فيما جاءت أغلب التعليقات تهنئ الفنان الكبير صلاح عبد الله بالعام الجديد، متمنيين له دوام الصحة، والاستمرار فى تقديم أعمال فنية متميزة.

Advertisements

وكان صلاح عبد الله قد نشر أمس، صورة مع زوجى ابنتيه، حيث كانوا يحتفلون برأس السنة الجديدة، حيث ارتدى الثلاثى اللون الأحمر، ومن حولهم أجواء الكريسماس، وعلق صلاح عبد الله على الصورة قائلا "‏مع جوزين بنتينى أبوكرمة على شمالى وأبو مراد على يمينى وأنا بالنسبة لهم قال نمبر وان يا عينى .. ‏وعلى فكرة الإتنين أهلاوية .. بس مايقدروش يحفلوا عليا"

صلاح عبد الله انضم مؤخرا لفيلم "الخطة العامية" مع الفنان على ربيع ومحمد عبد الرحمن وغادة عادل، حيث وقع الأيام الماضية ليشارك فى بطولة العمل، ويظهرعبد الله بشخصية كوميدية بشكل مختلف وجديد بخلاف ما قدمه من قبل.

وخلال أحداث الفيلم يحاول على ربيع ومحمد عبد الرحمن سرقة بنك، حيث يظهرا بشكل مفاجئ للجمهور وبطريقة جديدة، ويتضمن الفيلم على جرعة من الضحك تعيد الجمهور لمنطقة الضحك مرة أخرى، التى فقدها خلال الفترة الماضية.