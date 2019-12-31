شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء أبو اليزيد "العذراء" حامل بالخطأ فى "الآنسة فرح".. اعرف تفاصيل الصدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت الحلقة الثانية والثالثة من مسلسل "الأنسة فرح" بطولة النجوم رانيا يوسف وأسماء أبو اليزيد، من إخراج أحمد الجندى ووائل فرج، ولاقت الحلقتان الأولى والثانية صدى واسعاً، لاسيما أن المسلسل يتناول قضية نسائية وهى تلقيح إحدى الفتيات عن طريق الخطأ فتصبح "حامل" وهى عذراء، وهو أمر مثير للجدل ، خاصة أن جدتها علمتها الأصوال والأعراف فى المجتمع العربى.

وكشفت الحلقات الأولى من المسلسل عن خطوط درامية محتلفة ومميزة لأبطال المسلسل، إذ أن (أحمد مجدي) وزوجته (هبة عبد العزيز) يفشلان فى الأنجاب، تحاول نادين- هبة عبد العزيز الحمل عن طريق التلقيح، ولكن بسبب خطأ الدكتورة علياء (مريم الخشت) شقيقة شادي، ثم تطورت الأحداث لتحقن اسماء أبو اليزيد - الآنسة فرح عن طريق الخطأ.

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"فرح" تربت على يد جدتها جوجو (عارفة عبد الرسول) على أن تحافظ على عذريتها حتى موعد زواجها، وأن لا تصبح مثل أمها ديدا (رانيا يوسف)، ودخلا فى أزمات عائلية .. وخلال الحلقة واجهت فرح أولى صراعتها وهو إخبار طارق (محمد كيلاني) خطيبها بالأمر، لنرى خلال أحداث المسلسل رد فعله، وكيف ستتعامل فرح مع الجنين في الحلقات المقبلة.

ويعتبر مسلسل "الأنسة فرح" بطولة رانيا يوسف وأسماء أبو اليزيد، مقتبس من المسلسل الأمريكى الكوميدى الشهير Jane The Virgin ، والذى لاقى نجاحا كبيرا وأصداء واسعة بعد عرض جميع مواسمه، خاصة انه يتضمن العديد من القضايا الانسانية والعاطفية والرومانسية .

وقد ترشح مسلسل Jane the Virgin لجائزة جولدن جلوب كـأفضل مسلسل أميركي، كما حصلت بطلته على جائزة جولدن جلوب كـأفضل ممثلة، بجانب حصوله على جائزة أفضل مسلسل ضمن جوائز AFI الأمريكية، بالإضافة إلى أكثر من 10 جوائز و 65 ترشيح.

يشار إلى أن مسلسل "الأنسة فرح" بطولة النجوم أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول وهبة عبد العزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.