شكرا لقرائتكم خبر عن الأجنبى يكسب.. الراقصات الأجانب يسحبن البساط من المصريات فى حفلات رأس السنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سحبت الراقصات الأجانب البساط من المصريات فى حفلات ليلة رأس السنة التي تقام غدًا الثلاثاء فى جميع فنادق مصر، وهذا الأمر ليس بجديد على الحفلات وتحديدًا فى رأس السنة، حيث شهدت السنوات الماضية إقبال منظمى الحفلات عليهم بعد اكتسابهم شهرة كبيرة بمجرد ظهورهن فى مصر، وإن كانت الراقصة دينا تحفظ ماء وجه المصريات بتواجدها القوى فى هذا الموسم ولكن الأمر اختلف هذا العام.



صافيناز ودينا وانستازيا

وتحظى الراقصة الأرمينية صافيناز بنصيب الأسد من حفلات رأس السنة التى تقام غدًا فى مختلف فنادق القاهرة، حيث تشارك فى إحياء 4 حفلات دفعة واحدة حيث تتواجد فى حفل بصحبة حكيم وهيفاء وهبى وموسى بأحد الفنادق المطلة على النيل، ومع حكيم وهيفاء ونجوان أيضًا فى أحد فنادق المقطم، إضافة إلى حفل ثالث مع وائل جسار ورامى صبرى ومحمود الليثى ونجوان، أما الحفل الرابع فتشارك فيه بصحبة رامى صبرى وأمينة ومحمود الليثى وأحمد شيبة وسمر الحسينى بالزمالك.



صافيناز

وتأتى الراقصة الروسية انستازيا فى المركز الثانى للراقصات الأكثر طلبًا فى حفلات رأس السنة حيث تشارك فى احياء 3 حفلات، الأولى بمشاركة حكيم وهيفاء وهبى ونجوان فى المقطم، والثاتى فى مدينة نصر مع وائل جسار ورامى صبرى وأمينة ونعوم، والثالث فى التجمع بمشاركة محمود الليثى وأحمد شيبة وشروق ونعوم.



انستازيا

أما الراقصة المصرية دينا فتشارك فى إحياء 3 حفلات أيضًا ليلة رأس السنة الأول بأحد الفنادق المطلة على النيل بصحبة حكيم وأمينة وموسى ومنة عطية، والثانى بصحبة محمود الليثى وأحمد شيبة ومنة عطية وغنوة إضافة إلى مشاركتها فى حفل ثالث باحد فنادة التحرير المطلة على النيل، كما تتواجد الروسية جوهرة بحفل واحد فقط ليلة رأس السنة فى الزمالك بمشاركة رامى صبرى وأمينة ومحمود الليثى وأحمد شيبة وسمر الحسينى إضافة إلى حفل فى اليوم التالى بمشاركة زايد الصالح وسلطان خليفة حقروص وموسى وسمر الحسينى.



دينا

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