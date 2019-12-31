هيفاء وهبي تنفرد بنشر البوستر الأول لـ"أشباح أوروبا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عبر حسابها الشخصي في "انستجرام"، البوستر الأول لفيلم "أشباح أوروبا"، وظهرت فيه منفردة. وعلقت هيفاء: "الأشباح، هتظهر قريب هيفاء وهبي لي لي من فيلم أشباح أوروبا؟". وتدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن والمغامرات، بالإضافة إلى بعض المشاهد الرومانسية ويشاركها بطولته أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن، قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري، وإخراج محمد حماقي.

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