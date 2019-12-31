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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
غرّد الفنان نبيل الحلفاوي عبر حسابه الشخصي في "تويتر"، عن أفضل الأفلام التي شاهدها في الفترة الأخيرة.
وكتب الحلفاوي: "في الأيام الأخيرة تلقيت كمشاهد، جرعة فنية مكثفة من خلال فيلمين تصادف أن البطولة في كل منهما كانت ثنائية، فيلم the two popes المستوحى من أحداث حقيقية، بطولة القمتين البريطانيتين أنتوني هوبكنز في دور البابا بندكت السادس عشر وجوناثان برايس في دور البابا فرانسيس الأول".
وتابع الحلفاوي: "الفيلم الثاني The Irishman بطولة القمتين الأمريكيتين (من أصل إيطالي) روبرت دي نيرو وآل باتشينو، الفن الرفيع الراقي إحدى نعم الله علينا، بما يمنحه للنفس والعقل والروح من راحة وسمو وصفاء".
كانت هذه تفاصيل خبر الحلفاوي يكشف أفضل فيلمين شاهدهما: "الفن الرفيع نعمة من الله" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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