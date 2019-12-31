أحمد السعدني في إسبانيا وهنا الزاهد بإطلالة أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

أحمد السعدني

نشر الفنان أحمد السعدني، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها أثناء زيارته لأسبانيا.

هنا الزاهد

نشرت الفنانة هنا الزاهد، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة أنيقة.

لقاء الخميسي

نشرت الفنانة لقاء الخميسي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة سيلفي جديدة لها تودع بها عام 2019.

سارة الشامي

نشرت الفنانة سارة الشامي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة حازت على إعجاب جمهورها.

إنجي شرف

Advertisements

نشرت الفنانة إنجي شرف، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بفستان أسود أنيق.

رامي صبري

نشر الفنان رامي صبري، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة تجمعه بزوجته وأبنائه في مطار دبي بالإمارات.

مي عمر

نشرت الفنانة مي عمر، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بأحد الشوارع الأوروبية، علقت عليها: "الكريسماس أفضل وقت في السنة".

أمل حجازي

نشرت الفنانة اللبنانية أمل حجازي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة علقت عليها: "القلب المحب يسع الدنيا".

راندا البحيري

نشرت الفنانة راندا البحيري، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

زينب نصر فياض

نشرت اللبنانية زينب نصر فياض، ابنة الفنانة هيفاء وهبي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة تجمعها بابنتيها "دانييلا" و"رهف".