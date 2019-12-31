فيديو| بعد نفي جوجل.. بدرية طلبة تكشف تفاصيل جديدة حول تطبيق الـGPS

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

أوضحت الفنانة بدرية طلبة، حقيقة استعانة جوجل بصوتها في تطبيقها الخاص بالخرائط والطرق.

ونفت طلبة، عبر شاشة "سي بي سي" ما تردد حول إعلانها، أنها ستتعاون مع Google لوضع إيفيهاتها وصوتها على التطبيق الخاص بهم، كاشفة أن هذا أمر صعب للغاية، ولكن هناك مجموعة من الشباب أقنعوها بخطوة أخرى، وهي تطبيق مشابه يستعين بخرائط Google ولكن بعيدا عن التطبيق الأصلي ذاته، وستسجل عليه صوتها وجملها الشهيرة.

وتابعت أن لكل شخص خيارين سواء كان صوتها أو صوت تطبيق Google الشهير.

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كانت شركة "جوجل"، قد أصدرت بيانًا صحفيًا توضح فيه حقيقة صنع نسخة جديدة من تطبيق "التوجيه الصوتي الخاص بخرائط جوجل GPS، بصوت بدرية طلبة، بعد أن أعلنت ذلك، في مداخلة مع مساء dmc.

وتضمن البيان الآتي: "بقدر استمتاعنا بأفلام بدرية طلبة وإعجابنا بالفكرة، نود التأكيد على عدم تغيير أي شيء في خصائص التوجيه الصوتي الخاص بخرائط Google، وتساعد خرائط Google الملايين من الناس على الوصول إلى وجهتهم كل يوم بمساعدة التوجيه الصوتي الواضح، وسنستمر في مساعدة المستخدمين في مصر وكل متحدثي اللغة العربية بنفس الصوت الحالي".