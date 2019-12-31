إعلامية خليجية في أقسى حكم على عزيزة جلال: ليتها لم تعد

صدمت الإعلامية والشاعرة البحرينية بروين حبيب متابعيها بسبب تعليقها على عودة الفنانة عزيزة جلال إلى الغناء بعد غياب دام 35 عاماً.

ونشرت صورة للأخيرة على حسابها على “إنستغرام” وأرفقتها بتعليق تضمن انتقاداً صريحاً وقاسياً لحضورها وأدائها.

وكتبت: “ليتها لم تعد، أود أن أخبركم أني أحببت عزيزة جلال بقدر حبي لوردة

وميادة وطبعاً لكل منا ذائقته الفنية…كنت أسأل نفسي لماذا غابت هذه السيدة

هل الحب يطغى على الموهبة؟هل العائلة هي السبب؟ من هو الرجل الذي

سيطر على روح هذه السيدة؟ طرحت على نفسي أسئلةلم أجد لها مبرراً وكل من يعرفني يعرف حبي للمغربوأني من أكثر الناس ولعلا بهذه البلادالبهية”.

وأضافت: “لقدكان هاجسي عندما سافرت إليها أن أزورمدينة مكناسليس فقط لأوابدها وكرومها وإنما أيضاً كرمىلعيون عزيزة جلال، إبنة هذه المدينة التي بقيت ببالي.وعندما رأيت عزيزة جلال لأول وآخر مرة في حياتي. كانت الصدفة أني كنت أقضي عطلتيبمدينة ماربيا الإسبانية. دخلتلتناول الغداءشوقاً لطبق البايلا التي تشتهر بهإسبانيا فكانت بنفس المطعم برفقة زوجها وأطفالها…بقيت شاردة فقط أنظر لهذه السيدةالتي ترتدي العباءة السعودية وتتحدث بلهجةأهل الطائف وتحسرت على اعتزالها وبنفس الوقت أحببتأمومتها”.

وتابعت: “واليوم انتظرت حفلها ببالغ الانتظار لأتأكد وبكلأسف أن الزمن لايعود وماكان بالأمس لنيكون لنا الآن. غنت عزيزة ببداية الحفل أغنيتها “هو الحب لعبة”. لامجال للمقارنة بين الحفل الذيأقيم في الثمانينات باستاد القاهرةعندما كانت العزيزة في منتصف عشرينيها. أول مرة كتشف أن الصوت أيضا يشيخ بشكل مؤلموتلك هي النقطة التي توجع أعمارنا”.

ويأتي هذا بعد الحفل الذي أحيته جلال مؤخراً على مسرح “مرايا” ضمن مهرجان “شتاء طنطورة” الذي يقام في السعودية.