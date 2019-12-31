رغم نفي جوجل.. نشطاء يصفون الطرق على طريقة بدرية طلبة

نفت شركة "جوجل" الأمريكية تصريحات الفنانة بدرية طلبة الخاصة باستخدام صوتها في تطبيق "GPS" والخاص بتحديد المواقع والمناطق في العالم..

شاهد.. ابنة "بدرية طلبة" ترد على تكذيب جوجل لكلام أمها

وجاء في الصفحة الرسمية لجوجل على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، " أمس الإثنين: تساعد خرائط Google الملايين من الناس على الوصول إلى وجهتهم كل يوم بمساعدة التوجيه الصوتي الواضح".

وأردف: "بقدر استمتاعنا بأفلام بدرية طلبة، نود التأكيد على عدم تغيير أي شيء في خصائص التوجيه الصوتي الخاص بخرائط Google وسنستمر في مساعدة المستخدمين في مصر وكل

متحدثي اللغة العربية بنفس الصوت الحالي".

وبالرغم من النفي إلا أن رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قد استعانوا بطريقة بدرية طلبة في معظم أفلامها في طريقة وصف الطرق على طريق GPS، حيث قال محمود رشاد "هو المفروض يستعينوا بالفنان سليمان عيد احسن من #بدريه_طلبه- انت توهت ؟ طب اني اسف".

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مغردة أخرى قالت "اوعى تنسى ياحبيبتشى، بعد ما توصلى للوكيشن، تركنيها".

أما ياسمين " دخلت فى العمود روح الهى انفضح"، فيما

قلد محمد الكناني طريقة طلبة قائلًا "عندك طريقين وانت تشوز منهم".

فيما قال أحمد النجار، "دى النيلة مش قلتلك حش يمين ياولا ولا مولتتشش"، أما هنا "حضرتك انا وصلت ولا ايه.. اه اومال فاكره ايه".

قال عمر " قريبا على google maps، اللي يجرب الدائري و مايخافش.. يرجعله بسرعة مايقدرش"، وأحمد قال "انا توهت ومش عارف اروح زايد ازاى.. هقولك ع طريقين ونت تشوز منهم".

أما ريهام مجدي فقالت "فكرة حلوة اوي انا بعشقها وبعشق افيهاتها"، ويمنى "لما تكتب ع ال gps انك عايز تروح المقطم".

وقالت مغردة أخرى "بدرية : معرفش ايه غيتم ف المقطم يا سماااح ... و مالك لبسلنا اسود ف اسود كدة ليه ..بتشتي مع الشرطة".