فيديو.. محمد رمضان يوجه رسالة شكر للملك محمد السادس

وجه النجم محمد رمضان رسالة شكر للملك محمد السادس بن الحسن ملك المغرب، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور الفيديوهات إنستجرام.

شاهد من هنا

وأعرب رمضان عن شدة سعادته بتواجده في

Advertisements

المغرب، قائلًا: شكرًا جلالة الملك محمد السادس .. شكرًا الجمهور المغربي على هذا الحب والتقدير.

وكان النجم محمد رمضان أحيا أمس حفلًا غنائيًا ضخمًا

في المغرب، وقدم فيه العديد من أغانيه الشهيرة، والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، وجاء الحفل بأسم أقوى حفل في المغرب، والذي تألق من خلاله رمضان برقصاته الشهيرة ودخلة قوية، تشبه دخلة بات مان، من أعلى الأستيتج إلى الأسفل.

شاهد من هنا