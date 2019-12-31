فيديو.. محمد رمضان يوجه رسالة شكر للملك محمد السادس

وجه النجم محمد رمضان رسالة شكر للملك محمد السادس بن الحسن ملك المغرب، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور الفيديوهات إنستجرام.
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وأعرب رمضان عن شدة سعادته بتواجده في
وكان النجم محمد رمضان أحيا أمس حفلًا غنائيًا ضخمًافي المغرب، وقدم فيه العديد من أغانيه الشهيرة، والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، وجاء الحفل بأسم أقوى حفل في المغرب، والذي تألق من خلاله رمضان برقصاته الشهيرة ودخلة قوية، تشبه دخلة بات مان، من أعلى الأستيتج إلى الأسفل.
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