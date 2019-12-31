التفاصيل الكاملة .. إيران تعتقل شبيهة أنجلينا جولي

أحالت النيابة العامة في إيران قضية المواطنة فاطمة خويشوند الشهيرة بـسحر طبر والبالغة من العمر 21 عامًا، وهي شبيهة الممثلة أنجلينا جولي، إلى محكمة الثورة بطهران بسبب أتهامات عديدة، منها تهمة الفساد في الأرض.

وأكد المحامي سعيد دهقان إحالة موكلته إلى محكمة الثورة بطهران، إن استمرار احتجازها بعيد عن فلسفة القانون، مشيرًا إلى أنه تقدم بطلب الإفراج عنها مقابل كفالة مالية، ولم يلقى أي رد، سواء بالقبول أو الرفض.

وأشار دهقان إلى أن تاريخ اعتقال السلطات لسحر طبر يثبت أن عمرها كان أقل من 18 عامًا، عندما خضعت إلى بعض العمليات التجميل لكي تشبه النجمة العالمية أنجلينا جولي، وبالتالي فهي

لا تزال حدثًا وتخضع لقوانين دون سن الرشد، لذلك فإن لائحة الأتهام التي تواجهها يجب أن تصدر من المحكمة المختصة بجرائم الأطفال والمراهقين، وليست جرائم الأداب.

و أوضح سعيد دهقان أن سحر تعاني حالة نفسية أدخلتها في إكتئاب، وهذا ما أدى إلى إحتجازها في عدد من المستشفيات المتخصصة منذ عام 2015.

كما دافع المحامي بيام درفشان، أيضًا عن شبيهة أنجلينا جولي الإيرانية، قائلًا :" إن موكلته تواجه لائحة اتهامات، وهي الإفساد في الأرض، وتشجيع الشباب على الإباحية، وإهانة المقدسات بخلعها للحجاب، وتحصيل أموال غير مشروعة".

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وكان التلفزيون الإيراني الرسمي كان قد سبق وعرض في شهر نوفمبر الماضي، ما وصفه بأعترافات سحر طبر، أقرت فيها الفتاة بأنها كانت تصمم صورًا لنشرها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بأستخدام تقنية الفوتوشوب، إذ كانت تريد أن تصبح مشهورة.

واعترفت سحر طبر فيما بعد أنها لا تشبه أنجلينا جولي في الحقيقة، إنما كانت تقوم بالتلاعب بالصور عبر الميك أب والفوتوشوب لتبدو مثل النجمة العالمية أنجلينا جولي، وأكدت أنها لم تقم بأية عمليات تجميل، كما تفاجأت من قبل بعض الأشخاص الذين يستخدمون موقع العالمي يوتيوب، بوضع صورها مع أشخاص يخضعون لعمليات التجميل.

وأكد محامي سحر، بأن ملف القضية أحيل إلى القاضي محمد مقيسة المعروف بقساوته وتشدده، ويعد من منتهكي حقوق الإنسان؛ بسبب إصداره أحكامًا في غاية القسوة بالإعدام والسجن والعقوبات القاسية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.