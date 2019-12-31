بالصورة - خالد النبوي ملطخ بالدماء في كواليس "ممالك النار"

ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثل المصري ​خالد النبوي​ صورة جديدة له عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي من كواليس مسلسله المقبل "ممالك النار". وظهر النبوي ملطخ بالدماء وعليه أثار خدوش وجروح وغبار أسود ما يشير الى أنه خاض حرباً دامية في الدور الذي يؤديه في المسلسل.

ونالت الصورة إعجاب العديد من المتابعين الذين اعتقدوا للحظة الأولى أنه مصاب.

"يوم وليلة" من بطولة خالد النبوي، ودرة، وأحمد الفيشاوي، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، ومحمد عادل، وهو ﺗﺄﻟيف يحيى فكري، وﺇﺧﺮاﺝ أيمن مكرم، وإنتاج الريماس للإنتاج الفني والسينمائي - المرايا للإنتاج الثقافي.