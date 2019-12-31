محمد إمام: "الوصول للقمة مكنش سهل"-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثل المصري ​محمد إمام​ صورة له على حسابه الخاص، تحدث من خلالها عن الـ 10 سنوات الماضية، وما مرّ معه من نجاحات واخفاقات.

وعلّق امام على الصورة قائلا: "كل عقد وأنتم طيبين.. 10 سنين عدوا على الواحد بحلوها ومُرها.. نجاحات وإخفاقات.. أوقات سعيدة وأيام كئيبة.. فرح على ألم.. ضحك على حزن.. ناس دخلوا حياتنا نوروها وناس مشيوا ضلموها وناس صمدوا معانا برغم كل الظروف.. أحلام اتحققت وأفكار اتثبتت.. أهداف تلاشت وأراء اتغيرت.. كرهت حاجات حبتها وحبيت حاجات كرهتها.. وصول للقمة مكنش سهل والحفاظ عليه صعب.. وكل اللي كان نفسى فيه ومحصلش، الحياة طلعت احسن من غيره.. وكل اللي كنت فاكرة مش هيعدي اهو عدى".

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