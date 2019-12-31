خالد سليم يفجع بموت قريبته ويدعو لها

ميرنا وليد - بيروت - توفيت كوثر سليم سمارة، عمة الفنان المصري ​خالد سليم​، يوم أمس، في ظروف لم يكشف عنها سليم. وأعلن الخبر عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وعلق قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفيت إلى رحمة الله ظهر الأمس وانتقلت بجوار ربها عمتي السيدة كوثر سليم سمارة.. أرجو منكم الدعاء لها وقراءة الفاتحة.. البقاء لله".

وتأتي هذه الصدمة بعدما احتفل خالد سليم مع زوجته وابنتيه خديجة وكنزي بعيد الميلاد في أجواء عائلية، ونشر مجموعة من الصور عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعى، أثناء الاحتفال مرتدياً ثوب النوم، فيما ارتدت زوجته خيرية وابنتيه ملابس "بابا نويل".