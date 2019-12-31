افتتاح مقهى "فريندز" في لندن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رغم انتهاء عرض مسلسل Friends "فريندز" منذ ما يزيد على 15 عاما، فإن العالم لا يزال مهووسا به، كونه واحدا من أكثر المسلسلات الكوميدية مشاهدة عبر تاريخ التلفزيون.

ولطالما حلم عشاق مسلسل "فريندز" بتناول القهوة في مقهى "سنترال بارك" مع أصدقائهم، الذي كان يجتمع به أبطال المسلسل خلال الأحداث، التي جمعت رايتشل (جينيفر أنيستون)، وجوي (مات لوبلان)، وفيبي (ليزا كوردو)، وتشاندلر (ماثيو بيري)، ومونيكا (كورتني كوكس)، وروس (ديفيد شويمر).

ووفقا لمجلة "ماري كلير" الأمريكية، فقد دفعت شعبية المقهى في المسلسل، إدارة بريطانيا لاستلهام فكرة مقهى جديد في لندن، تيمنا بمقهى سنترال بارك الأصلي.

حاول صناع المقهى توفير نفس تفاصيل مقهى سنترال بارك الأصلي، بتنفيذ نفس التصميم إرضاءً لعشاق المسلسل.

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مسلسل "فريندز" امتد عرضه لـ10 مواسم، منذ عام 1994 حتى 2004، ولقي شعبية واسعة حول العالم، بفضل العلاقة التي تجمع الأصدقاء الستة.









