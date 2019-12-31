أحمد الفيشاوي يتجاهل الهجوم على ظهور ابنته لينا عارية بهذه الطريقة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أن الفنان المصري أحمد الفيشاوي، قد تعمد تجاهل الجدل المثار حول الصورة التي نشرتها ابنته لينا، وهي عارية في مرحلة الطفولة، من خلال نشره مقطع فيديو أعاد فيه إحياء أغنيته "الراب" التي غناها في فيلمه "ورقة شفرة" مع أحمد فهمي وشيكو وهشام ماجد.

وأثار الفيشاوي ضجة واسعة بالفيديو الذي نشره عبر "إنستغرام"، خاصة أنه ظهر فيه مرتديًا نظارة نسائية و"حلق" في أذنه، بينما كان يغني في سيارته أغنية فيلم "ورقة شفرة".

وتجاهل الفنان الشاب الهجوم الحاد على ابنته، حيث علق على الفيديو : "شغل قديم"، فيما لم يسلم من تعليقات متابعيه التي حملت في أغلبها انتقادات لـ"اللوك" الذي ظهر به، بينما طالبه آخرون بأخذ موقف كأب مع ابنته التي تعمدت إثارة الجدل بالصورة التي نشرتها.

فيما اتهم البعض أحمد الفيشاوي، بتعمده نشر هذا الفيديو لكي يلهي الجمهور عن الحديث بشأن صورة ابنته العارية، خاصة أنها سيطرت على مؤشرات البحث طوال اليومين الماضيين.

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وينتظر أحمد الفيشاوي عرض أحدث أفلامه "أشباح أوروبا"، من بطولة هيفاء وهبي، عباس أبوالحسن، مصطفى خاطر، بيومي فؤاد، ومن إخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

وكانت محكمة مصريّة قد أصدرت قبل نحو شهرين حكمًا واجب النفاذ بحبس الفنان أحمد الفيشاوي، لمدّة شهر؛ لامتناعه عن سداد نفقة ابنته "لينا" وجاء حكم محكمة الأسرة في الخليفة وسط القاهرة؛ استكمالًا للنزاع القضائيّ بين الفيشاوي الابن وطليقته هند الحناوي، حيث طالبت عبر القضاء بنفقات ابنتها التي تعيش في الخارج.

وكشف يوسف فايز محامي أحمد الفيشاوي في وقت سابق أنه تفاوض مع هند الحناوي طليقة الفيشاوي بطريقة لسداد النفقة على 3 دفعات وذلك لتفادي الحبس.

وشدّد محامي الفنان المصري، على أن هذا التفاوض ألغى حكم حبس الفيشاوي لمدة شهر، بناء على حكم واجب النفاذ، منوهًا إلى أن أحمد لن يتخلى عن مسؤوليته تجاه ابنته لكنه غاضب من التضليل الذي انتهجته طليقته للهروب بابنته وإلزامه بنفقة ومصروفات لم يقرها منذ البداية.