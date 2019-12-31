كارول سماحة في السعودية لأول مرة.. هل استجاب تركي آل شيخ لأحلام؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في استجابة سريعة لمطلب الفنانة الإماراتية أحلام، بمشاركة النجمة اللبنانية كارول سماحة في حفلات السعودية، أعلنت "بنش ماركت" وهي الشركة المنظمة للحفلات الغنائية والترفيهية بالمملكة العربية السعودية تحت رعاية هيئة الترفيه عن حفل غنائي تحييه كارول سماحة لأول مرة في السعودية.

وأظهر بوستر شاركته الشركة عبر حسابها الرسمية على موقع التغريدات "تويتر"، مشاركة النجوم كارول سماحة ومروان خوري ويارا في حفل غنائي مشترك يقام على مسرح أبو بكر سالم في منطقة بوليفارد الرياض يوم 4 يناير المقبل 2020 وذلك ضمن فعاليات مهرجان الرياض للعود الذي يقام على هامش فعاليات موسم شتاء الرياض بالمملكة.

وأكدت الشركة أن الحفل سيكون مليئا بالإحساس والمشاعر، إذ جاء في التعليق: "ليلة كلها إحساس ومشاعر ضمن مهرجان الرياض للعود"، مرفقة لينك خاصا بحجز التذاكر عبر موقعها الإلكتروني والتي تراوحت بين 195 ريالا وحتى 1350 ريالا سعوديا حسب فئة التذكرة والمكان المخصص بالمسرح.

وكانت أحلام قد ناشدت رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، بضم الفنانة كارول سماحة إلى نجوم حفلات موسم الرياض ونشرت تغريدة عبر صفحتها بـ"تويتر" موجهة الكلام لـ"آل الشيخ" قائلة: "طلبتك قول تم معاليك نبي الرائعة الراقية الأستاذة ‎كارول سماحة وأنا أول الحاضرين حفلها، فنانة مختلفة أتمنى تكون بيننا".

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ولاقت تغريدة أحلام وقتها تفاعلا إيجابيا من بين المتابعين، كما تدخلت وقتها الفنانة أنغام وكانت من أولى المعجبات بتغريدة أحلام والتي بدورها شكرت أنغام أيضا: "أنغام شكرا على دعم ‎كارول سماحة وأول لايك من أختي الغالية، ومبارك نجاح ساحق في رياض العز".

يأتي هذا بعدما لاحظت أحلام وعدد من الجمهور عدم إدراج اسم كارول سماحة ضمن أي مهرجان أقيم على أرض المملكة رغم أنها تتمتع بجماهيرية كبيرة في السعودية.

يشار إلى أن كارول سماحة لم تكن أول أو آخر الفنانين الذين توسطت لهم أحلام لدى تركي آل الشيخ فقد طالبت سابقا بمشاركة الموسيقار السعودي ناصر الصالح، الملقب بين الجمهور بـ"قبطان الطرب الخليجي"، والفنانة هند البحرينية للمشاركة في موسم الرياض ومؤخرا متسابقتها المصرية إيمان عبدالغني والتي طلبت من "آل الشيخ" مشاركتها في حفلات السعودية وذلك في الحلقة الختامية للموسم الخامس من برنامج "ذا فويس".