محمد هنيدى يتأهب لبدء تصوير "النمس والإنس"

يستعد الفنان محمد هنيدى لبدء تحضيرات فيلمه الجديد مع المخرج شريف عرفة والذى يحمل اسم "النمس والإنس " بعد موافقة الرقابة على السيناريو دون تعديلات. ويعكف شريف عرفة حاليا على عقد اجتماعات عمل مكثفة مع محمد هنيدى والمنتج هشام عبد الخالق لترشيح أسماء الابطال المشاركين فى الفيلم تمهيدا لانهاء التعاقدات خلال الاسبوع المقبل والاعلان عن القائمة الكاملة مطلع يناير، تمهيدا لانطلاق التصوير فى منتصف يناير.

ومن المقرر أن يبدأ شريف عرفة بناء الديكورات الخاصة بالعمل خلال أيام تمهيدا لبدء التصوير خاصة وان الفيلم يعد من أهم الأفلام الكوميدية التى تحتاج لمجهود كبير ووقت في تحضيراته على جانب آخر قرر، هنيدى تأجيل فيلمه السينمائى الجديد "كينج سايز " لحين انتهاء تصوير فيلم "النمس والانس "والذى من المنتظر عرضه فى موسم عيد الفطر.

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