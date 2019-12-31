"يا معلم" بداية انطلاقة جديدة لـ رحمة في 2020

قررت المطربة المصرية "رحمة" العودة بقوة من جديد للساحة الغنائية بداية من رأس السنة الميلادية 2020 بأغنية جديدة بعنوان "يا معلم". الاغنية كلمات/ رحمة، ألحان/ عزيز الشافعي، توزيع/ طارق عبد الجابر، مكس وماستر/ شريف عبد الجابر. "يا معلم" هي اغنية مقسوم شعبي تدور حول فكرة الجمع بين القوة والطيبة في رجل ما فترغب المرأة حينها ان تمتلك قلبه وتعرض عليه حبها، فتقول كلمات الاغنية: م الآخر عوزاك يا معلم.. ده أنت هواك في القلب معلم.. و أنا وياك منك بتعلم.. بطمنلك وبسلم.. أوعي تفكر إني ها أسيبك.. وأنت في آخر الدنيا ها أجيبك.. ما أنت خلاص حطتني في جيبك.. هو أنا أقدر أتكلم.

وقد صرحت المطربة رحمة: انها انتهت من تسجيل ومكساج الاغنية ومن المقرر طرحها هذا الاسبوع مع احتفالات السنة الجديدة واعلنت رحمة عن نيتها النزول بأغنية سينجل كل شهرين مع نفس فريق العمل فالملحن عزيز الشافعي تعاقدت معه على اغنيتين حيث وجدت شخصيتها الغنائية من خلال كلماته وألحانه، وكذلك التوزيع الموسيقي للمبدع طارق عبد الجابر فالأغاني القادمة متنوعة بين الرومانسي والدراما والشعبي المودرن.

وتوجهت رحمة بالشكر لكل فريق العمل وعلى رأسهم الملحن عزيز الشافعي والموزع طارق عبد الجابر بعد الجهد المبذول من قبلهم خلال الفترة الماضية لإخراج اغنية "يا معلم" في اسرع وقت قبل نهاية السنة الجارية. الجدير بالذكر ان المطربة المصرية رحمة قد ذاع صيتها منذ اعوام من خلال مجموعة ألبومات واغاني حققت نجاح ساحق منهم: ينساني ليه واه منك، وصولا لأخر اغانيها خلال احتفالات عيد القوات المسلحة في أكتوبر الماضي وهي اغنية "انتباه يا مصري" وكانت من كلمات وألحان رحمة وتم اذاعتها على معظم القنوات المصرية تحت رعاية الشئون المعنوية ومجموعة اعلام المصريين.

Advertisements

قد يهمك أيضا:

عزيز الشافعي وفيروز أركان يطرحان كليب "كل حاجة في أمي حب"

المطربة رحمة تعود في حفل غنائي من دار الأوبرا المصرية