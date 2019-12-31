شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. هيفاء وهبى تتصدر البوستر الأول لفيلم "أشباح أوروبا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف صناع فيلم "أشباح أوروبا" عن البوستر الأول للعمل الذى يشارك فى بطولته كل النجمة هيفاء وهبى، حيث ظهرت بمفردها على البوستر، والفيلم تدور أحداثه فى إطار من الأكشن والمغامرات، بالإضافة إلى بعض المشاهد الرومانسية ويشاركها بطولته أحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن، قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى، وإخراج محمد حماقى فى أولى تجاربه الإخراجية.





وعاد أبطال فيلم "أشباح أوروبا" إلى القاهرة بعد انتهائهم من تصوير المشاهد الخارجية فى دولة جورجيا على مدار أسبوع كامل التى جمعت بين هيفاء وهبى وأحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وأروى جودة، حيث يتبقى عدد من المشاهد القليلة مقرر تصويرها خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيداً لإطلاق العمل فى دور العرض السينمائية خلال موسم اجازة منتصف العام الدراسى.

Advertisements

وتعود هيفاء وهبى بفيلم "أشباح أوروبا" إلى السينما بعد غياب 5 سنوات منذ تقديمها فيلم "حلاوة روح" مع المخرج سامح عبد العزيز، فيما ظهرت كضيفة شرف فى فيلم "خير وبركة" مع على ربيع ومحمد عبد الرحمن "توتا" العام قبل الماضى، إضافة إلى مشاركتها أيضاً كضيفة شرف خلال حلقتين من مسلسل "الواد سيد الشحات" مع أحمد فهمى وهنا الزاهد وفى شهر رمضان الماضى.

من ناحية أخرى تتعاون هيفاء وهبي مع الشاعر عمرو المصري بـأغنيتين يتم طرحه في 2020، الأولى تحمل اسم "مش باضعف"، والثانية بعنوان "نكدية"، ويقدمها المصري بشكل جديد ومختلف عن أغانيها السابقة.

وهى ليست المرة الأولى التي يتعاون فيها عمرو المصري مع هيفاء وهبي، حيث تعاونا من قبل في أغنية، من ضمنها أغنية "بحب الحياة"، من ألحان سامر أبو طالب، وتوزيع هادى شرارة.