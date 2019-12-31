شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عدوية يحتفل مع جمهوره برأس السنة غدا في المنيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى غدا الثلاثاء النجم محمد عدوية حفل غنائي فى أحد الأماكن الشهيرة بمنطقة المنيل ضمن حفلات موسم رأس السنة، ومن المتوقع أن يقدم لجمهوره عدد من أغانى ألبومه الأخير "سكوت خلاص" وأغانيه القديمة ومنها "الطيب أحسن" و"أنا راجع بليل" و"ولا كان الحب عمره باختيارنا" و"بقاله كام يوم" و"ودى اللى خدتنى منى" وعددا من أغانى والده المطرب أحمد عدوية، من ضمنها "يا بنت السلطان".

من ناحية أخرى انتهى عدوية مؤخرا من تسجيل تترالبداية والنهائية بمسلسل "اتنين فى الصندوق" لـ أوس أوس، وحمدى الميرغنى، أغنية البداية تحمل اسم "قالولنا زمان" من كلمات أحمد عرفان، وألحان محمد أنيس، وتوزيع الموسيقى أحمد العسال، وميكس وماستر ماهر صلاح وجيتار باسم سعيد، أما أغنية النهاية بعنوان "انا انسان" من كلمات ياسر حسانين، وألحان محمد عدوية، وتوزيع أحمد العسال، وميكس وماستر خالد رؤوف.

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مسلسل "اتنين فى الصندوق" تأليف لؤى السيد، وإخراج محمد مصطفى، وبطولة حمدى الميرغنى، أوس أوس، نهى عابدين، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، انتصار، رحاب الجمل، هايدى رفعت، أحمد عبد الله محمود وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى 30 حلقة ومقررعرضه فى الموسم الشتوى ويناقش حياة عمال النظافة وإهمال المجتمع لهم.

وأحيا عدوية مؤخرا حفلا غنائيا ضخما فى مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات مهرجان سوق عكاظ، ورفع الحفل شعار كامل العدد، وقدم من خلاله عددا كبيرا من أغانيه التى تفاعل معها جمهوره هناك، ومنها: "يا بنت السلطان، وزحمة يا دنيا زحمة، والطيب أحسن، ودى اللى خدتنى منى، وتقدر تطيرمن غير جناحات، وأنا تاجك وسلطانك، وست البنات"، وغيرها.

يذكرأن آخرأعمال محمد عدوية كان ألبوم "سكوت خالص"، الذى حقق ردود أفعال إيجابية، وضم 12 أغنية، تعاون فيه مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين، أبرزهم الشاعرأيمن عز والملحن محمود أنور والموزع نور والعسال وفهد وأحمد العتبانى وشريف بدر، وغيرهم.