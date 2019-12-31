شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام فى وداع 2019: الوصول للقمة مكنش سهل والحفاظ عليه صعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ودع النجم محمد إمام عام 2019، بـ "بوست" على "انستجرام"، تحدث فيه عن الـ 10 سنوات الماضية، وما شهده هذا العقد من إخفاقات ونجاحات.

ونشر محمد إمام صورته وعلق عليها قائلا، "كل عقد وأنتم طيبين.. 10 سنين عدوا على الواحد بحلوها ومُرها.. نجاحات وإخفاقات.. أوقات سعيدة وأيام كئيبة.. فرح على ألم.. ضحك على حزن.. ناس دخلوا حياتنا نوروها وناس مشيوا ضلموها وناس صمدوا معانا برغم كل الظروف.. أحلام اتحققت وأفكار اتثبتت.. أهداف تلاشت وأراء اتغيرت.. كرهت حاجات حبتها وحبيت حاجات كرهتها.. وصول للقمة مكنش سهل والحفاظ عليه صعب.. وكل اللى كان نفسى فيه ومحصلش، الحياة طلعت احسن من غيره.. وكل اللى كنت فاكرة مش هيعدى اهو عدى".

Advertisements



محمد امام على انستجرام

وتابع إمام، "أهم حاجة اتعلمتها هى انى لسة هتعلم كتير.. وأى حاجة ولو صغيرة حصلتلك فى حياتك بتحضرك للحظة لسة جاية.. وأخيراً، مفيش حاجة مستاهلة زعل أو فراق.. خلونا نقضى ايامنا واحنا جنب بعض وساندين بعض.. كل سنة وانتم جميعاً طيبين.. وأن شاء الله السنة دى أحلى من كل السنين".

وينتظر محمد إمام طرح فيلمه "لص بغداد" منتصف يناير القادم، فى دور العرض السينمائية، بصحبة عدد كبير من النجوم على رأسهم فتحى عبد الوهاب وياسمين رئيس، وفى رسالة سابقة لجمهوره، كشف "إمام" عن استعداداته القادمة بعد الانتهاء من فيلمه وانتظار عرضه، وكتب فى منشور عبر حساب على إنستجرام، قبل أيام، "نستعد بقى للى بعده، علشانكم مفيش راحة، توكلنا على الله، اللى جاى ملوش زى".

فيلم "لص بغداد" بطولة النجوم محمد إمام، وفتحى عبد الوهاب، وياسمين رئيس، وأمينة خليل، ومحمد عبد الرحمن، وصلاح عبد الله، وأحمد رزق الذى يظهر كضيف شرف فى الأحداث، وتدورأحداثه فى إطارالأكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية التى تقع عندما يبدأ أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود، والفيلم من إخراج أحمد خالد موسى وتأليف تامر إبراهيم، وإنتاج سينرجى فيلم.