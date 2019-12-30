رانيا يوسف بصورة مثيرة تبرز تفاصيل جسمها

كتب امير فتحي في الاثنين 30 ديسمبر 2019 11:55 مساءً - أحدثت الممثلة المصرية رانيا يوسف بلبلة بين متابعيها بعدما نشرت على صفحتها عبر انستغرام مقطع فيديو أثناء ممارستها التمارين الرياضية.

رانيا أطلت في الفيديو وهي مرتدية بنطالا من اللون الرمادي، ساهم بإبراز تفاصيل جسمها ورشاقتها، وارتدت تي شيرت بيضاء.

إلا أن البعض وجّه بعض الانتقادات لها، خصوصا وأن البنطال الضيق ساهم بإبراز مؤخرتها.

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