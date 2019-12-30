كتب امير فتحي في الاثنين 30 ديسمبر 2019 11:55 مساءً - تعرض المطرب وديع الشيخ لموجة من الانتقادات بسبب مقطع فيديو انتشر له ظهر فيه وهو يؤدّي أغنية من وحي الأوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها الشعب اللبناني.

إلا أن الكلمات التي اختارها وديع وضعته في مرمى الانتقادات، فقال: “يلعن أبو هالعيشة، ما ضل براسي ريشة، بابا نويل هالسنة وزّع هدايا، سنة الجاية حشيشة”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وديع الشيخ يتعرض لموجة من الانتقادات: “بابا نويل رح يوزّع حشيشة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.