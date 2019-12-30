شاهدوا.. أردوغان يزيح الستار عن نموذجين أوَّليَّين للسيارة التركية المحلية

كتب امير فتحي في الاثنين 30 ديسمبر 2019 11:55 مساءً - بحضور الرئيس رجب طيب أردوغان، كشفت أنقرة عن نموذجين أوَّليَّين للسيارة المحلية، في ولاية قوجة إيلي.

خلال مراسم التعريف بالسيارة، قال أردوغان: «نشهد يوماً تاريخياً بالنسبة إلى تركيا، التي يتحول حلمها إلى حقيقة بعد 60 عاماً».

أشار إلى أن أكثر من 100 مهندس تركي واصلوا ليلهم مع نهارهم؛ لإنجاز مشروع السيارة المحلية.

أعرب عن طموح تركيا إلى امتلاك سيارة مصنوعة بجهود مصممين ومهندسين أتراك ومنتَجة بتكنولوجيات محلية، تُوصّل اسم تركيا إلى العالم أجمع.

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شدد أردوغان على أن تركيا لم تعد مجرد سوق للتكنولوجيات الجديدة؛ بل باتت من ضمن البلدان المنتِجة والمُصدِّرة لها للعالم بأَسره.



قال: «لم نحصل على ترخيص أو تفويض من أي جهة في مشروع السيارة المحلية، فنحن من نحدد جميع أنواع الخصائص الفنية للسيارة بأنفسنا».

في حين تحدَّث أردوغان عن بعض خصائص السيارة المحلية، حيث إنها «لن تلوث البيئة إطلاقاً، لأنها ستعمل من دون انبعاثات تماماً».

أشار إلى أنه عند الانتقال إلى الإنتاج التسلسلي للسيارة عام 2022، ستنتج تركيا أول سيارة كهربائية محضة رياضية متعددة الأغراض (SUV) غير كلاسيكية، في أوروبا.

أكد أردوغان أن البنية التحتية لشحن السيارة المحلية في تركيا ستكون جاهزة بالكامل بحلول عام 2022.