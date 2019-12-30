تعليق صادم من زوج ميا خليفة الجديد حول تمثيلها أفلاما إباحية

كتب امير فتحي في الاثنين 30 ديسمبر 2019 11:55 مساءً - قال زوج ميا خليفة، الطباخ السويدي الشهير روبيرت ساندبيرغ، إنه يرى في عملها في الأفلام الإباحية عملا نبيلا.

وفي إجابة عن سؤال وجه له حول تعليقه على تمثيل زوجته ميا خليفة الأفلام الإباحية، قال الطباخ الشهير إنه يتعامل مع الأمر على أنه “مهنة عادية، ويعتبر أنها تضحي من أجل مستقبلها وبأنها تقوم بعمل نبيل”.

وكانت ميا خليفة قد أثارت الجدل مؤخرا بعد إعلانها الزواج من الطباخ السويدي الشهير.