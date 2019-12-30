شاهدوا.. أميرة نرويجية تظهر مع صديقها الأسود بعد انتحار طليقها لسبب صادم

كتب امير فتحي في الاثنين 30 ديسمبر 2019 11:55 مساءً - انتحر الكاتب اري بين، الزوج السابق للأميرة النرويجية، مارثا لويس، في نهار عيد الميلاد.

وبحسب “الديلي ميل”، فإن “بين” أخبر المقربين منه بأنه يعاني من الوحدة بعد طلاقه من الأميرة وأن الجميع ينظرون إليه على أنه “مهرج”.

وانفصل “بين” عن الأميرة مارثا بعد نحو ١٤ عاما من الزواج أنجبا خلالها ٣ أطفال.

وبعد الانفصال، أعلنت الأميرة دخولها في علاقة جديدة مع “شامان فيريت”، وهو رجل ذو بشرة سوداء وكان يدربها على “تمارين اليوجة” وكان يعد من أقرب أصدقائها.

وأشارت تقارير إلى أن الكاتب “أري بين” هو أحد ضحايا الممثل الأمريكي كيفن سبيبسي، حيث اتهم الأخير بمحاولة إغواء كبار المشاهير.

وقال “أري” قبل وفاته، إن “سبيسي” تحسس أجزاء من جسده في حفلة أقيمت عام ٢٠٠٧، وكان هذا أحد دوافعه للانتحار.

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