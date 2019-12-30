تأجيل محاكمة بوسي في تهمة التهرب الضريبي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قضت محكمة التهرب الضريبي تأجيل محاكمة الفنانة المصرية بوسي، في قضية التهرب من سداد الضرائب.

وقررت محكمة جنح التهرب الضريبي اليوم الاثنين 30 ديسمبر، تأجيل محاكمة الفنانة ياسمين محمد شعبان، الشهيرة بـ”بوسي” بتهمة التهرب من سداد مليون و827 ألف و210 جنيها لمصلحة الضرائب، لجلسة 27 يناير المقبل، لتقديم ما يفيد التصالح.

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كانت المحكمة قضت يوم 7 مايو 2018 بحبس المطربة بوسي، سنتين وكفالة 50 ألف جنيه، وتغريمها ما يعادل الضريبة المستحقة، بعدما أسندت النيابة لـ ياسمين محمد شعبان، الشهيرة بـ”بوسى” تهمة التهرب وإخفاء إدارة عملها مع شركات “وكالة الشافعي، والمتحدة، ومؤسسة فتوح”، بالإضافة لعدد من الحفلات الغنائية، بإجمالي مبلغ مليون و 827,210 ألف جنيه.

يذكر أن أخر أعمال بوسي، كان مسلسل “الديفا”، من بطولة سيرين عبدالنور، ويعقوب الفرحان، والذي يعد أول مشاركة لبنانية لبوسي.

وتؤدي بوسي، دور عضو لجنة تحكيم لاختيار بعض المواهب الفنية، ويكشف المسلسل عن الصراعات والمناوشات التي تكون بين أعضاء اللجنة والمتسابقين خلال هذه البرامج.

وكشفت بوسي، أنها تؤدي شخصية شريرة في المسلسل الذي يعرض على مدار 8 حلقات فقط، مؤكدة ان دورها مخالف لشخصيتها الحقيقة وبعيد تمامًا عنها.