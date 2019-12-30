أصالة تحيى حفل رأس السنة في مصر الجديدة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تستعد النجمة والمطربة السورية أصالة، لإحياء حفلاً غنائيًا ضخما داخل أحد الفنادق الكبرى بمصر الجديدة، يوم الثلاثاء 31 ديسمبر، وذلك احتفالاً بليلة رأس السنة الجديدة 2020، ومن المقرر أن تغني أصالة عدد من الأعمال الغنائية الناجحة التى ما زالت عالقة بأذهان عشاق الغناء بالوطن العربي، ومن أبرز هذه الأغنيات: “يا مجنون” و”ولا تصدق” و”خانات الذكريات” و”بنت أكابر” وغيرها.

وكانت النجمة أصالة نصري قد تألقت، بصحبة المطرب الكويتى مطرف المطرف، يوم السبت 28 ديسمبر، فى ليلة رومانسية لدى جمهورها فى الحفل الذى أقيم بأرض المعارض بدولة الكويت، فى حفل غنائى حمل عنوان “ليلة من العمر”، حيث بدأ الفقرة الأولى من الحفل المطرب مطرف لمدة ساعة ونصف الساعة، وقدم عددا من الأغنيات الطربية منها “أنا واقف”، “يا غلابة”، “يا نور العين”، “ولا راح الأمل”، “ابحكى لك” وغيرها.

ومن جانبها، عبرت الفنانة أصالة، عن أن أسعد لحظات حياتها، عند الوقوف على المسرح، و غناءها أمام الجمهور، وكتبت أصالة، عبر حسابها على إنستجرم، قائلة:” أحيا فى هذه اللحظات أجمل أوقاتى على الإطلاق أصالة”، وصعدت الإعلامية حليمة بولند لتقديم النجمة أصالة نصرى، والتى بدأت حفلها بمصاحبة فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمى بأغنيتها “كبير الشّوق”، التي رددها الجمهور معها بتصفيق حاد.

وفى لقطة من اللقطات الطريفة التي شهدها الحفل قامت أصالة بخلع حذائها لتستكمل وصلتها الغنائية حافية القدمين، بعد شعورها بدوار بسيط، قالت إنه يزول بمجرد أن تخلع حذاءها.