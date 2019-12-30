شمة حمدان في مرمى الانتقادات والتنمر بسبب إطلالتها الرجالية.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وثق مقطع فيديو ظهور الفنانة الإماراتية شمة حمدان في إحدى حفلاتها مرتدية ملابس رجالية، الأمر الذي عرضها لانتقادات واسعة فيما تنمر عليها العديد من المتابعين.

وأظهر المقطع حمدان على المسرح وهي تغني، ونسقت إطلالتها بعباءة معروف أنها للرجال، فتعرضت للانتقادات خاصة أن قصة شعرها رجالية أيضا وهو ما زاد من حالة الجدل.

وتطرق بعض المتابعين للحديث عن حريتها الشخصية وأنها لم تضر أحدا بالظهور بمثل هذه الملابس خاصة أنه لا داعي للتنمر عليها بسبب إطلالتها الذكورية.

وكانت شمة حمدان، قد أكدت في وقت سابق أنها لا تفكر إطلاقا في التخلي عن الشعر القصير للغاية "جرسون" أو الإطلالة الذكورية التي تعتمدها لافتة إلى أن ظهورها بشعر طويل مستقبلا أمر بعيد لأنه لا يليق أبدا على وجهها.

وقالت حمدان، في تصريحات تلفزيونية إنها ظهرت مرة واحدة من قبل بشعر طويل تنفيذا لرغبة صديقها العزيز مصفف الشعر الراحل غصين عبيد بعد مطالبات كثيرة من جانبه رغم رفضها الشديد له، موضحة أنه بعد ظهورها به اقتنعت تماما أنه لا يليق بها وقررت ألا تلجأ لهذا "اللوك" من جديد.

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وكان قد فاجأ أحد المعجبين الفنانة شما حمدان برسم صورة لها على لوحة سوداء تكاد تطابق ملامحها تماما ما جعلها تبدي انبهارها وإعجابها الشديدين بلوحته واعتبرته "بارعا" في الرسم.

وشاركت إحدى الصفحات المهتمة بالمشاهير عبر إنستغرام وقتها مقطع فيديو للفنانة شما حمدان تقف بجوار شاب عشريني رسم صورة مميزة لها، وقررت إعطائه أجرها، بعدما مدحته على براعته في إخراج صورة مقاربة لها إلى حد كبير.

يذكر أن شمة حمدان حظيت بترحاب كبير خلال حفلها الغنائي المخصص للنساء الذي أحيته بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بدعم من الهيئة العامة للترفيه، إذ وصل عدد المحتشدات للحفل أكثر من 10 آلاف، منهن من تواجدت بالمكان قبل بداية الحفل بساعات!.