إحالة دنيا بطمة للقضاء واعتقال شقيقتها في قصية "حمزة مون بيبي"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء الفنانة المغربية دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام، إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش في المغرب اليوم الإثنين وذلك للعرض على وكيل الملك بتهم الابتزاز والتشهير بالفنانين على خلفية تورطهما في حساب عصابة "حمزة مون بيبي".

وكشفت وسائل إعلام مغربية عن مصادر قضائية أن دنيا بطمة وشقيقتها تم تقديمهما أمام النيابة العامة بمراكش وأن وكيل الملك استمع إليهما فيما هو منسوب إليهما.

وأضافت أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش قررت متابعة شقيقة الفنانة دنيا بطمة في حالة الاعتقال ومتابعة دنيا في حالة سراح.

كما خضع المنتج البحريني محمد الترك زوج دنيا بطمة للتحقيق معه بعدما استدعته الشرطة المغربية الإثنين، على خلفية التورط في قضية حساب "حمزة مون بيبي"، وذلك بسبب متابعته لحسابات زوجته "دنيا" وشقيقتها "ابتسام".

ووفقًا لمواقع مغربية محلية فإن اسم محمد الترك لم يرد قبل اليوم في قضية التشهير والابتزاز التي شغلت الجمهور، إلا أن قاضي التحقيق استدعاه للاستماع إلى أقواله في القضية بعدما أُحيلت زوجته إلى القضاء في مراكش.

وكان مقطع فيديو قد وثق ظهور دنيا بطمة، وشقيقتها "ابتسام" لحظة خروجهما من مقر المديرية العامة للأمن الوطني في المغرب بناء على استدعائهما للتحقيق معهما.

وبدأت القصة بعد القبض على اليوتيوبر سكينة كلامور، والتي كشفت بعض التفاصيل حول علاقة دنيا وشقيقتها بحساب حمزة مون بيبي، إلا أن بطمة أنكرت معرفتها باليوتيوبر الشهيرة بداية الأمر لتجد نفسها مؤخرا وقد تم استدعاؤها بشكل رسمي في القضية الشهيرة.

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وأظهر المقطع دخول دنيا بطمة وشقيقتها سيارتهما وهما تلوذان بالفرار هربا من وسائل الإعلام التي اقتحمت عليهما السيارة للحصول على تصريحات إعلامية حول التحقيق أو نتائجه.

ودخلت دنيا بطمة السيارة أولا ثم شقيقتها "ابتسام" التي ظهرت وهي تطلب من أحد المراسلين لإحدى وسائل الإعلام بترك باب السيارة كي تتمكن من إغلاقه ما دل على رفضهما الحديث عن أي شيء يخص التحقيقات.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن دنيا بطمة، قد خضعت للتحقيق لمدة قاربت الـ12 ساعة بعدما ذكر اسمها في ملف صاحب حساب فاضح المشاهير المدعو "حمزة مون بيبي" على موقع "سناب شات"، حيث تم الاستماع إلى المغنية المغربية بعد وصولها لبلادها قادمة من البحرين برفقة زوجها المنتج البحريني محمد الترك وذلك بعد أن وجهت السلطات المغربية استدعاء للفنانة بطمة قبل حوالي أسبوعين.

وأوضحت مصادر صحفية أن السلطات قامت بمصادرة هاتف الفنانة المغربية لأجل إخضاعه للخبرة التقنية على خلفية البحث، وللتأكد من مدى علاقته بحساب "حمزة مون بيبي"، إضافة إلى أنه تم منع الفنانة من مغادرة أرض الوطن إلى حين استكمال التحقيق بعد مغادرتها وهي في حالة إرهاق بسبب كثرة الساعات التي قضتها في التحقيق.

وكان محمد مديمي رئيس المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بمراكش، الذي تقدم بشكاية ضد دنيا بطمة وشقيقتها إيمان قد قال في تصريحات لإحدى المواقع المحلية بأن مسار قضية حساب "حمزة مون بيبي" سيشهد مسارًا آخر بعد الاستدعاء للاستماع لهما من قبل الفرقة الوطنية بمدينة الدار البيضاء.

وأوضح أنه تقدم بـ 3 شكايات قضائية للوكيل العام لمحكمة الاستئناف وهو ما نتج عنه اعتقال البعض من المتورطين واستدعاء آخرين وردت أسماؤهم في التحقيقات.

وقال "مديمي"، إن استدعاء الفنانة دنيا بطمة وشقيقتها جاء في سياق ذكر اسميهما من قبل "اليوتيوبر" سكينة "كلامور" التي توجد رهن الاعتقال منذ حوالي شهر، معتبرا أن التحقيقات التي تباشرها عناصر الفرقة الوطنية سارية في الاتجاه الصحيح وتأتي بعد توالي شكاوى الضحايا الذين تعرضوا للابتزاز والتشهير على "إنستغرام" و"سناب شات".