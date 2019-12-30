ماغي بوغصن: هذا رأيي بالمشاركة في الجزء الثاني من "عروس بيروت"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

تتميز الممثلة ماغي بو غصن بعفويتها المعهودة التي جعلتها تتمتع بشعبية كبيرة، إذ تحاول دائما أن تسلط الضوء على مختلف الأمور التي تبادر إلى ذهنها من دون تصنع.

واللافت، أن الممثلة بو غصن تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي لتكون على مقربة من جمهورها وقد ظهر ذلك جليا خلال المعايدة التي حرصت أن توجهها بمناسبة عيد الميلاد إذ قالت: "مش بس بالأحمر منحتفل بهالعيد.. بكل ألوان الحياة كمان..ان شاء الله ايامنا اللي جايي تكون كلا حب ومحبة وسلام وأمل ببكرا أحلى ينعاد عليكن يا حلوين".

فطيبة قلب ماغي بو غصن كانت من دون حدود، فقد رعت في منتصف العام الحالي مصالحة بين عدد من النجمات اللبنانيات، وقررت أن تلم شمل زميلاتها، فوجهت لهن دعوة لحضور سهرة يكون عنوانها العريض "الصلحة بين نادين نجيم وسيرين عبدالنور"، بعد الموسم الدرامي الذي شهد تصريحات من قبل بعض الفنانات وتصريحات مضادة.

ووضعت النجمات خلافاتهن جانبا وجلسن على طاولة واحدة، أما بالنسبة إلى الخلاف بين سيرين ونادين المستمر منذ سنوات، فسببه المنافسة بين الممثلتين. كما أنه تطور في الأشهر الماضية بعد "نبش" تصريحات قديمة للممثلتين، وراحت كل واحدة منهما تدافع عن نفسها وتشرح وجهة نظرها. وهذا لم يمنع أن كل ممثلة أعربت عن إعجابها بأداء زميلتها.

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تجدر الإشارة، إلى أن الممثلة ماغي بو غصن قد عادت منذ فترة إلى حياتها الطبيعية بعد غياب طويل، بعدما أجرت عملية جراحية دقيقة في الدماغ، عبارة عن استئصال ورم.

وتعود بو غصن من جديد الى الساحة الفنية، وتتحضر في السنة الجديدة للعب دور البطولة في مسلسل سيعرض خلال شهر رمضان المبارك. وتأتي هذه المشاركة بعد النجاح الذي حققته في رمضان الماضي بمسلسل "بروفا" ، حيث جسدت دور معلمة فقيرة تدرس في مدرسة، وشاركها دور البطولة الممثل المصري أحمد فهمي.

الفيديو المرفق، يعرض المقابلة التي أجراها موقع "فوشيا" مع الممثلة ماغي بو غصن.