متابعة الفنانة المغربية دنيا باطمة وشقيقتها في حالة افراج









اسماء السيد - الرباط: قرر قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الاثنين، متابعة الفنانة المغربية دنيا باطمة وشقيقتها ابتسام في حالة سراح بتهمة "شبهة الابتزاز".

وأوضح مصدر مطلع أن المعنية بالأمر تتابع بتهمتي "المشاركة في الولوج إلى المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، وبث أقوال وصور تمس بسمعة الغير دون الموافقة المبدئية للمعنيين بالأمر".

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كما قرر قاضي التحقيق أن تؤدي الفنانة المذكورة وشقيقتها معا كفالة مالية بقيمة 400 ألف درهم(40 الف دولار)، حسب المصدر ذاته.

وجرت إحالة دنيا باطمة وشقيقتها على قاضي التحقيق من طرف وكيل الملك ( النائب العام )لدى ابتدائية مراكش، جراء ذكر اسميهما في التحقيق الخاص بالحساب الافتراضي المثير للجدل"حمزة مون بيبي"(حمزة رضيعي)، بشأن قضايا تتعلق بالسب والقذف والتشهير والابتزاز والمس بالحياة الخاصة.

يذكر ان الاستماع لباطمة جرى مساء الخميس بعد عودتها منالبحرين رفقة زوجها ومدير أعمالها بعد وقت وجيز من توقيف شقيقتها لمعرفة علاقتهما بضحايا " حمزة مون بيبي"، قبل أن يتمإخلاء سبيليهما لاحقا، بعد ما تم حجز الهاتف النقال للمطربة لإخضاعه للخبرة التقنية.

