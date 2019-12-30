شكرا لقرائتكم خبر عن والدة الفنان أحمد عبد الله محمود تعلق على رفض دعوى طلاق ابنها للضرر من سارة نخلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الكاتبة حنان البنبى، والدة الفنان أحمد عبدالله محمود، الشكر للقضاء المصرى عقب صدور حكم محكمة بتاريخ اليوم 30 ديسمبر، برفض دعوى الطلاق للضرر المرفوعة من الممثلة سارة جهاد نخلة ضد زوجها الفنان الشاب أحمد عبد الله محمود، والتى قبلت برفض الدعوى، وقالت عبر حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام: "شكرا لرجال القضاء النزيه.. شكرا قضاة بلادى الغالية مصر".

وكانت الفنانة سارة نخلة أعلنت رفعها قضية "خلع"، لتنفصل رسميا عن الفنان أحمد عبد الله محمود، حيث تشهد ساحات المحاكم العديد من الأزمات والمشاكل بين أحمد عبد الله محمود و سارة، لرغبة الأخيرة فى الطلاق.

وكتبت سارة عبر حسابها على "فيس بوك": "بما أنه كان عاماً مليئًا بجلسات لمحكمة الأسرة وغيرها من المحاكم فحبيت ابتدى سنة جديدة بعيدا عن كل دا وكان لازم أخلص بعد مرمطة سنة ونص... النهاردة عملت قضية خلع وتنازلت عن كل حقوقى الزوجية مقابل حريتى وطلاقى عشان ابقى فاضية لشغلي وحياتى".

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وتابعت سارة: "الله تعالى قال تسريحٌ بإحسان وأنا بقالى سنة ونص متمرمطة عشان احصل على التسريح دا ولكن اضطريت للخلع عشان أنا خلقت حرّة ومش ممكن حد يستعبدني أو يمرمطني وعشان العشرة والعيش والملح وعشان ما يتقلش عليه مخلوع بعد السنين دي كلها كنت مأجلة الخطوة دي بس سبحانك ربي صبرت كتير بالأدب والاحترام بس خلاص.. هو شخص مؤدب وعلى دماغى من فوق بس الخلع هو الحل النهائى و فداهية حقوقى الزوجية مهما كانت.. راح من عمري 5 سنين زواج مش هازعل على فلوس بقا".

واختتمت: "ألف كلمة مخلوع ولا اسمع إن عندي جلسة جديدة وحدة فى 2020 فى محكمة الأسرة خلاص فرهدت ولو على الفلوس ربنا بيعوض".