شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سليم يعلن وفاة عمته ويطلب من جمهوره الدعاء لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفيت ظهر أمس "كوثر سليم سمارة"، عمة الفنان خالد سليم، وهو ما أعلنه النجم خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وعلق قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفيت إلى رحمة الله ظهر الأمس وانتقلت بجوار ربها عمتي السيدة كوثر سليم سمارة.. أرجو منكم الدعاء لها و قراءة الفاتحة.. البقاء لله".





وفى سياق آخر احتفل النجم خالد سليم مع زوجته يوم الأربعاء الماضي بـ"الكريسماس"، في أجواء أسرية، حيث اختار سليم أن يقضى هذا اليوم، ويحتفل به مع زوجته وبناته خديجة وكنزى، ونشر مجموعة من الصور عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعى، أثناء احتفاله مع أسرته بـ"الكريسماس"، حيث ارتدى خالد سليم "البيجاما"، فيما ارتدت زوجته خيرية على ملابس "بابا نويل"، وهو نفس الأمر الذى ينطبق على بناتهما كنزى وخديجة.

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وشارك النجم خالد سليم مؤخرا من خلال مسلسل "بلا دليل" الذى تريند موقع جوجل أثناء عرض حلقات أحداث المسلسل على قناة سى بى سى، ودعا سليم متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعى إلى مشاهدة الحلقة الأخيرة عن طريقة الترويج لشخصيته فى المسلسل.

وقال الفنان خالد سليم فى تغريدة على صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "فاكرين عمر بركات شخصية الطاووس بكبريائها وغرورها وشرها.. فاكرين طيب قلبه الطيب وحنيته مع هنا؟ فاكرين إزاي كان ابن اصول واستحمل حبيبة ووقف جمبها وهى فى السجن؟؟.. يا ترى بعد دا كله نهايتك هتكون إيه يا عمر؟ تابعوا الحلقة الأخيرة من مسلسل بلا دليل".

مسلسل "بلا دليل" من تأليف إنجي علاء وإخراج منال الصيفي وإنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي، وبطولة خالد سليم ودرة ونيقولا معوض وحازم سمير وإسلام جمال وعمر الشناوى وجمال عبد الناصر وأشرف زكى ومحمد لطفي شاهين.