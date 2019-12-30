شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تكشف عن برومو أحدث كليباتها وتعلق: "شامخ قريبا 2020" ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شوقت الفنانة أصالة جمهورها من خلال برومو كليب جديد، من المقرر طرحه قريبا خلال العام القبل 2020، والذى مازال يتسم بالغموض، حيث تجلس أصالة على كرسى أبيض تخفى وجهها، إلا أنه فى تلك المرة علقت قائلة :"شامخ قريبا 2020".

وودعت الفنانة أصالة العام الحالى 2019 بآخر حفل لها، فى دولة الكويت، حيث وعدت جمهورها من قبل بحوار وفضفضة من القلب، وذلك بعد نجاح حفلها الأخير فى موسم الدرعية الذى أقيم تحت عنوان "ببعض من ذكرياتى.. تركى"، والذى جمعها بالفنانة أنغام رغم الخلافات.

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أصالة

ونشرت الفنانة أصالة صورة لها، وعلقت عليها: "نستمتع بآخر حفلة بـ2019.. لنلتقى بعد كمّ يوم بسنة جديدة وكل احتفال وأنتم بخير ومسلطنين"، وخلال حفلها الأخير بالكويت، قالت صولا "يُسعدنى أنّ أختتمّ حفلاتى هذا العامّ فى الكويت الحبيبة، وسيكون لنا حوار فيه بعض من الفضفضة عنّ أحداث العام الّذى اقترب من نهايته، سأغنّى ونحكى حكايات من القلّب، بحلوها ومرّها، ونصنع معاً ذكرى نهاية هذا العام فى الكويت".

أما خلال حفلها فى السعودية ، الذى أقيم تحت عنوان "ببعض من ذكرياتى.. تركى"، فاجتمعت كل من أصالة وأنغام فى حفل غنائى بموسم الدرعية.

وكتبت الفنانة أصالة - آنذاك - كلمة رقيقة عن الشاعر تركى، قائلة: "هذه الليلة لن تكون لتكريم موهوب كبير فى مجال الشّعر والموسيقى فقط، بل سنحتفل بذكرياتنا معه على مرّ السنين بأعمال قوّمت مشاعرنا، وهذّبت سمعا، ورتّبت أحلامنا، فجعلت منّها واقع نحياه معه فى دقائق تختصر أزمان، له تعابير لا يقوى عليها سواه، جرىء حسّاس، وعميق جدّاً وبسيط".