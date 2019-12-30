شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تحيى حفل رأس السنة في مصر الجديدة.. غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيى المطربة أصالة غدًا الثلاثاء، حفلاً غنائيًا داخل أحد الفنادق الكبرى بمصر الجديدة، احتفالاً بليلة رأس السنة الجديدة 2020، ومن المقرر أن تغني أصالة عدد من الأعمال الغنائية الناجحة التى ما زالت عالقة بأذهان عشاق الغناء بالوطن العربي، ومن أبرز هذه الأغنيات: "يا مجنون" و"ولا تصدق" و"خانات الذكريات" و"بنت أكابر" وغيرها.

وتألقت النجمة أصالة نصرى، بصحبة المطرب الكويتى مطرف المطرف، السبت الماضي فى ليلة رومانسية لدى جمهورها فى الحفل الذى أقيم بأرض المعارض بدولة الكويت، فى حفل غنائى حمل عنوان "ليلة من العمر"، حيث بدأ الفقرة الأولى من الحفل المطرب مطرف لمدة ساعة ونصف الساعة، وقدم عددا من الأغنيات الطربية منها "أنا واقف"، "يا غلابة"، "يا نور العين"، "ولا راح الأمل"، "ابحكى لك" وغيرها.

وعبرت الفنانة أصالة، عن أن أسعد لحظات حياتها، عند الوقوف على المسرح، و غناءها أمام الجمهور، وكتبت أصالة، عبر حسابها على إنستجرم، قائلة:" أحيا فى هذه اللحظات أجمل أوقاتى على الإطلاق أصالة"، وصعدت الإعلامية حليمة بولند لتقديم النجمة أصالة نصرى، والتى بدأت حفلها بمصاحبة فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمى بأغنيتها "كبير الشّوق"، التي رددها الجمهور معها بتصفيق حاد.

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وفى لقطة من اللقطات الطريفة التي شهدها الحفل قامت أصالة بخلع حذائها لتستكمل وصلتها الغنائية حافية القدمين، بعد شعورها بدوار بسيط، قالت إنه يزول بمجرد أن تخلع حذاءها.

وواصلت أصالة تقديم مجموعة كبيرة من أجمل أغنياتها لمدة ساعتين متواصلتين منها، "أشكرهم" و"حزن الشوارع" و"شموخ عزّي"، وبعدها فاجأت الجمهوربأنها ستغني في ألبومها الخليجي الجديد أغنية من ألحان مطرف المطرف، ولم تكتف أصالة بهذه المفاجأة فقط وإنما طلبت من المطرف أن يصعد على المسرح، حيث قدما معاً دويتو لأغنية "لاتخاف من الزمان" التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.