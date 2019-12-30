بكلمات مؤثرة.. منى ممدوح تنعي صديقها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشرت الفنانة منى ممدوح، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة لها مع صديقها الراحل حمادة، تنعيه بها.

وكتبت منى: "أنا مش هقدر أعبر قد أي صدمتي وحزني عليك، بس أنت أكيد في مكان أحسن، حمادة مش إنسان طيب بس لكن تعب أوي علشان يعمل نفسه ويشتغل ليل نهار علشان بيته وعيلته ومش كده وبس، عمري ما رحت عنده وأنا مضايقة إلا أمشي بضحك، وفجأة وبدون مبرر غير إنه عمرك يا حبييي ".

وأضافت منى: "أخ وصديق جدع ومش لازم تبقي فنان علشان أتكلم عنك، حمادة كوافير بس راجل وتعب وشقي بس ده عمرك، السلامة يا حمادة وبداية سنة في الجنة.. إنا لله وإنا إليه راجعون، الفاتحة من فضلكم".