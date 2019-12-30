باسم سمرة عن التعاون مع هيفاء: "بتتطور.. وبقت جامدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

يشارك الفنان باسم سمرة، في فيلم "أشباح أوروبا" مع هيفاء وهبي.

وقال باسم، في برنامج"The insider بالعربي": "ترشيحي للمشاركة بالفيلم، جاء من قبل محمد الوزيري منتج العمل.. وجاء بالصدفة.. وسعدت جدًا بالعمل مع هيفاء".

وتابع باسم سمرة: "الفيلم يعد التجربة الثالثة مع هيفاء وهبي بعد فيلم (حلاوة روح) ومسلسل(مولد وصاحبه غايب)".

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وأضاف: "هيفاء من الفنانات اللي بحبها وبحترمها جدًا.. لأني اشتغلت معاها أكثر من عمل.. وكل مرة بتتطور ما شاء الله، وبقت جامدة جدًا".

الفيلم تدور أحداثه فى إطار من الأكشن والمغامرات، بالإضافة إلى بعض المشاهد الرومانسية، حيث تظهر هيفاء بشخصيتين (شقيقتان توأم).. إحداهما تعيش فى إحدى الدول الأوروبية، والثانية مقيمة فى حارة شعبية، وتتعرض الفتاة الأوروبية لمواقف صعبة بعد نزولها من الخارج.

"أشباح أوروبا" قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى وإخراج محمد حماقى فى أولى تجاربه الاخراجية، ويشارك فى البطولة: أحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم باسم سمرة.