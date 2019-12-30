مع "نلباي وديزيريه".. النبوي ينشر صورة من كواليس "ممالك النار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الفنان خالد النبوي، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة من كواليس مسلسله "ممالك النار".

وكتب النبوي: "كواليس ممالك النار مع الجميلة نلباي، وديزيريه أعظم مصففة شعر".

مسلسل "ممالك النار" يبرز الحقبة الأخيرة من دولة المماليك وسقوطها على يد العثمانيين في القرن السادس عشر، بجانب حياة السلطان سليم الأول، والمجازر وأعمال السلب والنهب التي قامت بها قوات الانكشارية في حق أهل مصر والشام.

"ممالك النار" بطولة خالد النبوي الذي جسد دور "طومان باي"، والسوري رشيد عساف الذي جسد دور "قنصوة الغوري"، والسوري محمود نصر الذي لعب دور "سليم الأول"، وكندة حنا، التي لعبت دور "نلباي".