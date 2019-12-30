أكد تركي آل الشيخ ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه أنه سيتم التحقيق في دعوة المطرب اليمني، صلاح الأخفش، لحفل في محافظة جدة.
وكان الأخفش قد أعلن عبر حسابه في “تويتر” عن إحياء حفل غنائي يوم الخميس المقبل بجدة، ضمن مهرجان “أنغامي” الترفيهي.
وأثارت دعوة الأخفش لهذه الاحتفالية الكثير من الجدل، إذ تداول العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو غنائي للأخفش، يسيء فيه للمملكة وقيادتها.
من جانبه، كتب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، تركي آل شيخ معلقًا على الموضع عبر “تويتر”: “شي غير مقبول تماماً وسنحقق في الموضوع ونتخذ اللازم حالاً”!.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من تركي آل الشيخ على دعوة مطرب يمني أساء للمملكة لحفل بجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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