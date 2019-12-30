أول تعليق من تركي آل الشيخ على دعوة مطرب يمني أساء للمملكة لحفل بجدة

أكد تركي آل الشيخ ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه أنه سيتم التحقيق في دعوة المطرب اليمني، صلاح الأخفش، لحفل في محافظة جدة.

وكان الأخفش قد أعلن عبر حسابه في “‏تويتر” عن إحياء حفل غنائي يوم الخميس المقبل بجدة، ضمن ‏مهرجان “أنغامي” الترفيهي.‏

وأثارت دعوة الأخفش لهذه الاحتفالية الكثير من الجدل، إذ تداول ‏العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو غنائي ‏للأخفش، يسيء فيه للمملكة وقيادتها.

من جانبه، كتب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه،‏ تركي آل شيخ معلقًا على الموضع عبر “تويتر”: “شي غير مقبول تماماً وسنحقق ‏في الموضوع ونتخذ اللازم حالاً‎”!‎.