صور.. مدحت صالح والعسيلي ومصطفى حجاج ضيوف منى الشاذلي في رأس السنة

يشارك النجوم مدحت صالح ومحمود العسيلي ومصطفى حجاج في إحياء ليلة رأس السنة بحلقة خاصة مع الإعلامية منى الشاذلي على الفضائية CBC. وتضم الحلقة حوار مع صناع أغنية ابن مصر، مدحت صالح ومحمود العسيلي ومصطفى حجاج، وخلال الحلقة قدم الثلاثي مجموعة من أغانيهم المعروفة ومنها: حبيبي يا عاشق، خطوة، مجنونة. Advertisements وخلال اللقاء يحكي الثلاثي كواليس اشتراكهم في أغنية ابن مصر، وسر النجاح الكبير للأغنية التي فازت بجائزة أفضل أغنية فى استفتاء معكم لعام 2019. اشتراكهم في أغنية، وسر النجاح الكبير للأغنية التي فازت بجائزة أفضل أغنية فى استفتاء معكم لعام 2019. وفي جو سيطرت عليه البهجة تبادل الثلاثي غناء مقطوعات من أغانيهم، تتماشى مع أجواء الأحتفالات بالكريسماس.

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