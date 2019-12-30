أحمد عز يعود لمصر.. بعد نجاح لعلاء الدين في موسم الرياض

عاد اليوم الاثنين النجم أحمد عز إلى مصر قادمًا من المملكة العربية السعودية، بعد أن حقق نجاحًا كبيرًا بعرضه مسرحيته علاء الدين ضمن موسم الرياض. ولقت المسرحية إشادات كبيرة وردود أفعال واسعة Advertisements من الذين حضروا العرض، كما تلقي عز ترحاب كبير بعد انتهاء أيام عرض المسرحية. من الذين حضروا العرض، كما تلقي عز ترحاب كبير بعد انتهاء أيام عرض المسرحية. وشكر عز الجمهور السعودي بعد إنتهاء عرض مسرحية علاء الدين، في موسم الرياض الترفيهي. في موسم الرياض الترفيهي. وغرد عز، عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات القصيرة تويتر: الجمهور السعودي الرائع، أهلنا في الرياض، شكرًا موسم الرياض، وشارك في بطولة المسرحية تارا عماد، محمد ثروت، محمد جمعة، سامي مغاوري، هشام إسماعيل وإسلام إبراهيم، من إخراج مجدي الهواري.

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